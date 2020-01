Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Dortmund-Kurl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0027

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (8.1.) gegen 15.55 Uhr im Bereich Kurler Straße/Greveler Straße sucht die Polizei Zeugen. Eine Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mann mit einem weißen Sprinter auf der Kurler Straße in Richtung Süden unterwegs. Als er in Höhe der Greveler Straße/Kurler Straße nach links in die letztgenannte abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar eine von links kommende Radfahrerin. Die 33-Jährige aus Dortmund war mit ihrem Fahrrad samt Anhänger, in dem ihr Kind saß, auf der Kurler Straße in Richtung Scharnhorst unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau aus, stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Kind blieb unverletzt.

Der Sprinter-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um die verletzte Frau oder die Schadensregulierung zu kümmern. Es soll ein weißer Sprinter mit Ortskennzeichen aus Gelsenkirchen oder Recklinghausen gewesen sein. Am Steuer saß demnach ein Mann mit südländischem Aussehen, vermutlich im Alter zwischen 25 und 30 Jahren.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Scharnhorst unter 0231-132-3621.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell