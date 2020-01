Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zur lfd. Nr. 1485 - Radfahrer gestorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0025

Wie im letzten Monat mit der lfd. Nr. 1485 gemeldet, hat sich am 17. Dezember auf der Viktoriastraße in Lünen ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Radfahrer stießen zusammen und stürzten zu Boden.

Ein 85-jähriger Lüner kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Einige Tage später starb der Mann. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall weiter an.

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4472528

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell