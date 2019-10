Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Gefahr auf der Straße geschaffen

Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Dienstag in Heiningen jemand ein Band über die Straße gespannt hat.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Zeugen die Gefahr gegen 21.30 Uhr. Über die Bezgenrieter Straße hinweg hing ein Absperrband in einer Höhe von etwa einem Meter. Das war sehr gefährlich, nicht nur für Radfahrer. Die Polizei beseitigte die Gefahr und ermittelt jetzt, wer für dieses gefährliche Handeln verantwortlich ist. Den erwartet eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Denn von einem Scherz kann hier sicher nicht gesprochen werden, auch nicht von einem schlechten. Gerade so kurz vor der Nacht zu Allerheiligen, dem Halloween, erinnert die Polizei daran, dass nur dann von einem Scherz gesprochen werden kann, wenn alle lachen können. Wer aber gefährdet oder gar verletzt wird, hat keinen Grund zum Lachen. Wer Hinweise zu den Urhebern der Gefahr in Heiningen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 07161/632360 zu melden.

Die Hinweise der Polizei zu Halloween finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4415424.

