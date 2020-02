Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.02.2020

Einbruch in eine Anwaltskanzlei

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Anwaltskanzlei in der Straße "Rosenhagen" ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach möglichem Diebesgut, entwendeten Bargeld und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 780 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Brand einer Garage

Gemeinde Lengede. Am heutigen Morgen (Freitag), gegen 05:50 Uhr, geriet eine Garage in der Rosenstraße in Brand. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell und kontrolliert löschen. Es befand sich kein Fahrzeug in der Garage. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, 05344/915670, zu melden.

Hunde verstarben vermutlich durch Giftköder

Gemeinde Edemissen. Unbekannte Täter legten in einem nicht bekannten Zeitraum vermutlich Giftköder am Feldweg "Vor dem Felde" aus. Bislang verstarben zwei Hunde von Anwohnern, die diesen Feldweg zum Ausgehen nutzten. Trotz schneller tierärztlicher Behandlung konnten die Tiere nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter und ruft zur Vorsicht auf! Es muss sollte dringen darauf geachtet werden, was die Tiere am Straßenrand finden und fressen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edemissen, Telefon 05176/976740, zu melden.

Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, zwischen 18:30 und 19:45 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich aus einer Parkbox in der Straße "Zum Holze" heraus und stieß dabei gegen den am Straßenrand geparkten VW EOS eines 58-jährigen Peiners. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in der Fahrertür des EOS in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/999, zu melden.

