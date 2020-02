Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 20. Februar 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Unfall nach Krankheitsfall

Mittwoch, 19.02.2020, gegen 10:50 Uhr

Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles verlor ein 85-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in der Gaußstraße die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Mülltonnen und Betonpoller. Der 85-jährige musste im Anschluss mit dem Rettungsdienst in das Klinikum gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, wobei der PKW des 85-Jährigen abgeschleppt werden musste.

Salzgitter Hallendorf: Schuppen brennt vollständig nieder

Mittwoch, 19.02.2020, gegen 21:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend ein hölzerner Schuppen auf einer Parzelle des Kleingartenvereines Hallendorf in Brand und brannte vollständig nieder. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

