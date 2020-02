Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 20. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: 13-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 19.02.2020, gegen 07:30 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Straße Neuer Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind, welches als Radfahrer unterwegs war, leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin vom Neuen Weg nach rechts in die Ungerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 13-Jährigen. Durch den Anstoß stürzte der 13-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallfluchten

Mittwoch, 19.02.2020, zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug gegen einen in einer Parklücke im Forstweg in Wolfenbüttel abgestellten grauen VW Golf Variant. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstell, ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugecke entstandenen Schaden zu kümmern. Ein weiterer Fall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Schweigerstraße. Hier stieß am Mittwoch, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, ein ebenfalls unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden Daimler in schwarz und beschädigte diesen vorn links. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331/933-0.

