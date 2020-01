Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines leerstehenden Anwesens

Bad Bergzabern (ots)

Heute, am 15.01.20, gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Anwesen in der Landauer Straße in Bad Bergzabern. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in einer Wohneinheit des Anwesens gelöscht werden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Während den Löschmaßnahmen musste die Landauer Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

