POL-PDLD: Brand in Vereinsheim

Rheinzabern (ots)

In den Abendstunden des 14.01.2020 geriet das Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins an der alten Neupotzer Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Das Feuer wurde gegen 21:30 Uhr gemeldet.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

