POL-PDLD: Schwegenheim - Misstrauischer Mitarbeiter verhindert Betrug

Ein misstrauischer Mitarbeiter des REWE - Einkaufsmarktes in Schwegenheim konnte am Dienstagabend gegen 17 Uhr einen Betrug verhindern. Ein älterer Kunde wollte E - Loading Karten im Gesamtwert von 900 EUR erwerben. Auf Grund der Höhe der Summe erkundigte sich der Mitarbeiter bei dem Kunden hinsichtlich der Verwendung der Karten. Der Kunde gab daraufhin an, dass er einen Anruf hinsichtlich eines Glückspielgewinns erhalten hatte und lediglich die E - Loading Karten als Absicherung benötige. Der Mitarbeiter machte den Kunden darauf aufmerksam, dass es sich vorliegend um die Betrugsmasche "Gewinnversprechen" handeln dürfte. Ein Schaden trat somit nicht ein. Der ältere Kunde verließ daraufhin die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Beamten. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der gesuchte ältere Herr wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Germersheim 07274/9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

