POL-LG: ++ Verkehrsüberwachung "Bundesstraße 4" ++ Zusammenstoß mit Rettungswagen - zwei Leichtverletzte ++ Paketdienstfahrer mit illegalem Aufenthalt ++

Lüneburg

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Polizei kontrolliert erneut im Clamartpark und der Salzstraße

Im Verlauf des 14.11.19 setzten Beamte des Lüneburger Einsatz- und Streifendienstes die Kontrollen im Bereich der Lüneburger Szene im Clamartpark fort. Dabei kontrollierten die Beamten in den Mittagsstunden gegen 12:00 Uhr im Park in der Friedensstraße eine größere Personengruppe und stellten bei einem 34 Jahre alten türkischen Staatsbürger aus Lüneburg am Körper versteckt mehrere "Einheiten" (> 25 Stück) Kokain sowie einen Beutel Marihuana sicher. Der Mann wurde für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Wache verbracht. Platzverweise für die anderen Personen wurden parallel ausgesprochen. Bereits in den Vormittagsstunden kontrollierten Beamten den "Durchgangsverkehr" in der Salzstraße und ahndeten insgesamt 35 Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg/Harburg/Hamburg/Artlenburg - Kontrollmaßnahmen bei länderübergreifender Kontrolle - Paketdienstfahrer mit illegalem Aufenthalt

In Zusammenarbeit mit den Polizeien der Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein führte die Polizei in der Region auch mit Unterstützung von mehr als 40 Beamten der Bereitschaftspolizei aus Hannover Kontrollmaßnahmen mit dem Ziel der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls durch reisende Tätergruppierungen im Landkreis Lüneburg durch. Neben mobilen Streifen in zivil und mit Funkstreifenfahrzeugen im Landkreis kontrollierten Beamten in einer Kontrollstelle an der Bundesstraße 209 in Zusammenarbeit mit Polizeihunden und Dokumentenprüfern diverse Fahrzeuge und Personen. Dabei ertappten die Beamten auch einen moldauischen Fahrer eines Mietfahrzeugs Ford Transit, der als Auslieferungsfahrer für einen Paketdienst unterwegs war. Die Polizei nahm den Moldauer wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts vorläufig fest.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg wurden in den drei Landkreisen Harburg, Lüneburg und Stade an insgesamt fünf eingerichteten Kontrollstellen sowie weiteren mobilen Kontrollen 755 Fahrzeuge und dabei 963 Personen überprüft. Dabei konnten tiefergehend zu überprüfende Erkenntnisse mit Bezug zur Eigentumskriminalität gewonnen werden. Weiterhin stellten die eingesetzten Beamten zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie mehr als 30 Straftaten fest. Im Bereich der PI Harburg wurde nach der Begehung von mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen eine dreiköpfige Tätergruppe in einer Kontrollstelle angetroffen, bei den entsprechendes Diebesgut zu diesen Taten festgestellt werden konnte; die Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt (siehe dazu auch die Pressemitteilung der PI Harburg v. 15.11.19).

Weitere Kontrollen und Präsenzmaßnahmen im Hinblick auf Einbruchdiebstähle und Kontrollen von Paketdienstfahrern folgen ...

Bardowick - Einkaufskorb stehengelassen - Geld fehlt

Eine 34-Jährige hatte beim Einkaufen in einem Geschäft in der Daimlerstraße ihren Einkaufskorb mit einem Portemonnaie neben einem Verkaufstisch abgestellt und dort einige Minuten stehen gelassen. Als sie das Fehlen des Korbes bemerkte und zurückeilte, fand sie zwar den Korb und das Portemonnaie auf, jedoch fehlten mehrere hundert Euro Bargeld daraus. Der Vorfall ereignete sich am 14.11.19, gegen 13.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Betrüger scheitert

Ein unbekannter Täter hat zur Mittagszeit am 13.11.19 eine im Ortsteil Rotes Feld wohnende 81-Jährige angerufen und sich ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben. Der Betrüger wollte der Seniorin sogar ein Taxi schicken, damit sie ihr Geld von der Bank abheben konnte. Die 81-Jährige, misstrauisch durch ähnliche Erfahrungen einer Nachbarin, wurde misstrauisch und rief die richtige Polizei.

Lüneburg - Undankbar! - Scheibe eingeschlagen und Drohungen ausgesprochen

Gegen einen 24 Jahre alten Mann hat die Polizei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet. Die 32-jährige Ex-Freundin des Mannes hatte diesen für mehrere Tage bei sich nächtigen lassen. Als er die Wohnung jedoch nicht verlassen wollte, rief sie die Polizei. Der 24-Jährige beugte sich zunächst, kehrte am 15.11.19, gegen 00.50 Uhr, jedoch zurück und zerschlug Glaseinsätze einer Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Wedekindstraße. Außerdem drohte er der 32-Jährigen, dass er sie "abstechen" würde.

Hittbergen - Dieselkraftstoff gestohlen

Am 14.11.19 wurde angezeigt, dass im Verlauf der vergangenen sechs Tage aus einem hofeigenen Tank, der sich auf einem Grundstück in der Straße Hinter den Höfen befindet, ca. 150 l Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Pkw gestreift und geflüchtet

Ein Pkw Dacia, der am 14.11.19, in der Zeit von 17.00 bis 17.40 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Straße Am Ebensberg abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Verursacher bzw. die Verursacherin fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 14.11.19, gegen 18.50 Uhr, kam es in der Hamburger Straße zu einem Auffahrunfall in dessen Folge eine 26-Jährige und ein 27 Jahre alter Mann jeweils leicht verletzt wurden. Die 26-Jährige hatte mir ihrem BMW die Hamburger Straße in Richtung stadteinwärts befahren, als sie bemerkte, dass vorausfahrende Fahrzeuge vor der Einmündung Bei der Pferdehütte verkehrsbedingt anhalten mussten. Die BMW-Fahrerin bremste ihren Pkw ab, fuhr jedoch auf den vorausfahrenden VW Golf des 27-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf auf den Skoda eines 52-Jährigen geschoben. Es entstanden Sachschäden von ca. 10.000 Euro bei dem Unfall an den drei Pkw.

Lüneburg - Zusammenstoß mit Rettungswagen - zwei Leichtverletzte

Am 15.11.19, gegen 09.55 Uhr, kam es an der Kreuzung Erbstorfer Landstraße/ Brandheider Weg zu einem Zusammenstoß zwischen dem Audi einer 39-Jährigen und einem Rettungswagen. Die Audi-Fahrerin war bei Grün aus dem Brandheider Weg in den Kreuzungsbereich eingefahren, als ein 22-Jähriger mit dem auf Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagen auf der Erbstorfer Landstraße in Richtung stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sowohl die 39-Jährige als auch ihre 14 Jahre alte Tochter, die als Beifahrerin im Audi mitfuhr, leicht verletzt wurden. Die Audi-Fahrerin wurde zunächst in ihren Pkw eingeklemmt. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Uelzen

Uelzen - "aufgefahren" - leicht verletzt

Auf einen vor ihr fahrenden Pkw Skoda fuhr eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford in den Mittagsstunden des 14.11.19 gegen 12:30 Uhr in der Heinrich-Meyerholz-Straße auf. Die 59 Jahre alte Fahrerin des Skoda, die verkehrsbedingt halten musste, erlitt Rücken- und Kopfschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5500 Euro.

Uelzen - "Vorfahrt missachtet" - Kollision

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter kam es in den späten Nachmittagsstunden des 14.11.19 im Kreuzungsbereich Breidenbeck - Nordallee. Der 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi hatte einen 32-Jährigen mit einem E-Scooter übersehen, so dass es zu einer leichten Kollision kam. Der Scooter-Fahrer klagte über Kopfschmerzen.

Uelzen - angetrunken unterwegs - Fahrverbot

Einen alkoholisierten 73 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Caddy stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 15.11.19 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Bremen gegen 04:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,59 Promille fest. Den Mann erwartet ein Bußgeld inkl. Fahrverbot.

Uelzen - Verkehrsüberwachung "Bundesstraße 4"

Auch in den Morgenstunden des 14.11.19 setzte die Polizei ihre Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Bundesstraße 4 im Landkreis Uelzen fort. Dabei waren die Beamten u.a. im Bereich des Uhlenrings präsent und ahndeten ein Überholverbot, u.a. verbotswidrige Nutzung der Sperrfläche.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 14.11.19 in der Bodenteicher Straße. Dabei waren in der Ortschaft Overstedt insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs.

