Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schwarzfahrer, Hausfriedensbrecher, Zechpreller, Betrüger

Hamburg/Berlin/Halle (ots)

Schwarzfahrer, Hausfriedensbrecher, Zechpreller, Betrüger - all diese Umschreibungen passen auf einem 32-jährigen Mann, mit dem die Bundespolizei in Halle am Dienstagvormittag, den 24. September 2019 zu tun hatte. Er fuhr zuvor mit einem Intercityexpress auf der Strecke Hamburg -Berlin - Halle. Da er während der Fahrscheinkontrolle auf Höhe Berlin keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte, wurde er durch das Personal der Deutschen Bahn des Zuges verwiesen. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach. Er ging in das Bordrestaurant, nahm diverse Speisen zu sich und war nicht bereit, dafür zu bezahlen. Die Mitarbeiter der Bahn informierten daraufhin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle. Nach Ankunft des Zuges auf Bahnsteig 8 um 08.50 Uhr nahm eine Streife den Mann in Empfang. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Hausfriedensbruch und Betrug.

