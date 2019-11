Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einladung zum Pressegespräch - 19.11.19 - 14:00 Uhr ++ Hintergrundinfos zum Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.19 - Aktion des Runden Tischen gegen Gewalt an Frauen in Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

++ Einladung zum Pressegespräch - 19.11.19 - 14:00 Uhr ++ Hintergrundinfos zum Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.19 - Aktion des Runden Tischen gegen Gewalt an Frauen in Lüneburg ++

Lüneburg

Der Runde Tisch gegen Gewalt in der Familie macht jedes Jahr am 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, eine große Veranstaltung zum Thema "Gegen Gewalt in der Familie".

In diesem Jahr gibt es wieder eine groß angelegten Aktion: den Opfern Adressen geben, an die sie sich wenden können. In vielfältiger Form wird eine Liste mit Hilfetelefonnummern öffentlich verteilt.

Am 19.11., 14.00 Uhr, findet ein Pressegespräch, im Behördenzentrum Auf der Hude, Auf der Hude 2, bei Frau Tatge statt.

Über eine kurze Rückmledung bei Teilnahmen freuen wir uns.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell