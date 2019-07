Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit gestohlenem Pedelec erwischt

Vreden (ots)

Sein gestohlenes Pedelec glaubte ein Vredener am Dienstag vor sich zu sehen - in der Hand von zwei Unbekannten, die gegen 18.00 Uhr auf der Burgstraße unterwegs waren. Als der Zeuge die beiden jungen Männer daraufhin ansprach, liefen sie davon und ließen das Rad zurück. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei dem Pedelec tatsächlich um Diebesgut handelte. Es war jedoch nicht dem Zeugen entwendet worden, sondern tags zuvor einem anderen Vredener. Die Beamten konnten ihm das Pedelec noch an Ort und Stelle zurückgeben. Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

