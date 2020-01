Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ein Bier zu viel

Rülzheim (ots)

Ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und ein Monat Fahrverbot erwarten einen 48 - jährigen Mann aus dem Kreis Germersheim, welcher am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr im Ortsbereich Rülzheim von Beamten der Polizeiinspektion Germersheim kontrolliert wurde. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er zwei Bier getrunken hatte. Bei einem Atemalkoholtest erzielte der Fahrer ein Ergebnis von 0, 62 Promille und hatte somit die 0,5 Promille Grenze überschritten. Dem 48 - Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

