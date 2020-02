Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.02.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Gemeinde Wendeburg. Am Dienstag, gegen 02:55 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in der Straße "Hillebaumsfeld" einzudringen. Dies gelang dem Täter nicht und er entfernte sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden.

Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Gemeinde Vechelde. Am Dienstag, gegen 08:05 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße "Im Kirchfelde" ein. Sie durchsuchten offenbar die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt und ohne etwas zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 09:25 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Eschenstraße ein. Sie entwendeten offenbar nichts und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Diebe brechen in PKW ein

Gemeinde Vechelde. Am Mittwoch, zwischen 16:15 Uhr und 16:25 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen VW Touareg, der auf einem Parkplatz in der Heerstraße geparkt stand. Die Täter entwendeten die Handtasche einer 44.jährigen Vechelderin aus dem Fahrzeuginneren und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Scheiben eines VW eingeschlagen

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 10:40 Uhr, wurden die beiden hinteren Seitenscheiben eines VW Polo durch unbekannte Täter eingeschlagen. Sie entwendeten offenbar nichts und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der K31 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Ilseder schwer verletzt wurde. Der Ilseder befuhr mit seinem Mazda die K31 aus Richtung Bülten kommend in Richtung Handorf. Hierbei bemerkte er einen vor ihm fahrenden, 18-jährigen Ilseder auf seinem Mofa offenbar zu spät und versucht auszuweichen. Der Mazda-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht werden. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der B65 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht wurden. Ein 22-jähriger Edemisser befuhr mit seinem VW Up die K65 aus Richtung Sierße kommend in Richtung Dungelbeck. Beim Abbiegen nach links in die K23 übersah er offenbar einen 29-jährigen Peiner, der ihm in einem Audi A3 entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrzeugführer sich leicht verletzten und durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Unbekannter Fahrer verursachte Unfall und entfernte sich unerlaubt

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B444. Ein 34-jähriger Peiner befuhr mit seinem VW Polo die B444 aus Richtung Peine kommend in Richtung Rosenthal. In Höhe der Abfahrt in Richtung Vöhrum, bremste ein vor ihm befindlicher VW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache abrupt ab. Der Peiner versuchte offenbar auszuweichen und rutschte in die rechtsseitige Schutzleitplanke. Der Fahrer der VW entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

