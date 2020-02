Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 19. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Diebstahl eines Rollators

Dienstag, 18.02.2020, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, einen vor einer Apotheke in Hornburg, Marktstraße, abgestellten Rollator. Die 84-jährige Geschädigte fand nach Rückkehr einen anderen, älteren Rollator vor, ihrer hingegen war entwendet worden. Es könnte jedoch auch eine Verwechslung vorliegen. Hinweise erbittet die Polizei Schladen unter 05335 / 92960.

Schladen: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Autofahrerinnen

Dienstag, 18.02.2020, gegen 13:30 Uhr

Vermutlich aufgrund einer Windböe kam am Dienstagmittag eine 50-jährige Autofahrerin beim Durchfahren einer Linkskurve auf der Landesstraße 500, zwischen Neuenkirchen und Schladen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kam sie mit ihrem PKW ins Schleudern und stieß dann gegen den entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße zeitweise gesperrt werden. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch der Rettungshubschrauber sowie zwei Abschleppunternehmen.

