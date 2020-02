POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.02.2020

Polizei Salzgitter

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.02.2020

Peine (ots)

Das Infomobil der Polizei kommt nach Hohenhameln

Am Donnerstag, den 20.02.2020, zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, wird das Infomobil der Polizei auf dem Rathausplatz in Hohenhameln stehen. Die Polizei lädt herzlich dazu ein, den Infostand zu besuchen und mögliche Fragen u.a. zum Thema Einbruchschutz zu stellen.

Aufbrüche von Gartenlauben

Gemeinde Vechelde. In der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter unberechtigt und teils gewaltsam in insgesamt 7 Gartenlauben im Schreberweg ein. Die Gartenlauben wurden offenbar durchsucht. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Täter entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von etwa 1.100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Lack eines Tesla zerkratzt

Gemeinde Vechelde. Am Dienstag, zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Tesla in der Bodelschwingstraße. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Es entstanden Schäden an beiden Fahrzeugtüren auf der linken Seite in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, 05302/8043730, zu melden.

