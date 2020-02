Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.02.2020

Peine (ots)

Vechelder durch unbekannte ausgeraubt

Gemeinde Vechelde. Am Montag, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Vechelder in der Fürstenauer Straße überfallen. Zwei unbekannte Täter sprachen den 19-jährigen zunächst an. Einer von ihnen schlug ihm dann offenbar unvermittelt ins Gesicht und forderte ihn auf, sein Handy und sein Portemonnaie herauszugeben. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - Ca. 190-195 cm groß - Schlanke, muskulöse Gestalt - Kurze, dunkle Haare - Schwarze Jogginghose

Täter 2: - Etwa 190-195 cm groß - Schmale Gestalt - Weiße Übergangsjacke - Schwarze Jogginghose

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Einbruch in Schulgebäude

Gemeinde Vechelde. In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude in der Köchinger Straße ein. Anschließend entfernten sie sich offenbar ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden. Unbekannte entwendeten Bohrmaschinen Gemeinde Hohenhameln. Am Dienstag, gegen 01:00 Uhr, öffneten drei unbekannte Täter gewaltsam einen Baucontainer in der Straße "Ackerrain" und entwendeten offenbar mehrere Bohrmaschinen. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/409340, zu melden.

Einbrecher entwendeten Bargeld

Gemeinde Hohenhameln. Am Montag, zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Harzblick" ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Diebesgut. Die Täter entwendeten Bargeld und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/409340, zu melden.

Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Gemeinde Lengede. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 14:15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Rostocker Straße ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/915670, zu melden.

PKW zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten, in der Zeit von Donnerstag, 14:30 Uhr, bis Freitag, 05:15 Uhr, den Lack eines in der Kantstraße geparkten Renault. Der PKW wurde am Heck und im Bereich des Tankdeckels auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer floh nach Verkehrsunfall

Gemeinde Hohenhameln. Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Pommernstraße. Hierbei touchierte er offenbar einen am Straßenrand geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand ein Schaden an der vorderen linken Stoßstange, in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/409340, zu melden.

