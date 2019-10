Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines VW T5

Wachtendonk (ots)

Am Freitag, 18.10.2019 in der Zeit von 05:00 Uhr - 06:00 Uhr wurde auf dem Hegskeweg in Wachtendonk ein weißer VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-AQ47 entwendet. Die hinteren Scheiben des Transporters sind schwarz getönt. Der VW T5 wird vermutlich mit dem Originalschlüssel geführt, da sich dieser zum Zeitpunkt des Diebstahls im Fahrzeug befand.

