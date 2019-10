Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Firma

Tresor aufgeflext

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16:3 Uhr, und Freitag (18. Oktober 2019), 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Gelderner Straße, indem sie Löcher in einen Zaun schnitten. Anschließend hebelten sie die Tür zu einer Lagerhalle auf. Im Inneren des Gebäudes drangen sie gewaltsam in dortige Büroräume ein. Die Unbekannten flexten einen Tresor auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell