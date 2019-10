Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Sturz mit Roller

Sozius verletzt sich schwer

Issum (ots)

Am Freitag (18. Oktober 2019) gegen 07:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Kevelaer mit seinem Motorroller den Radweg an der Weseler Straße in Richtung Anschlussstelle Alpen. Auf dem Sozius befand sich sein 19-jähriger Sohn. Der 62-Jährige übersah eine Mülltonne, die auf Höhe einer Einfahrt auf dem Radweg stand und stieß mit ihr zusammen. Dabei kam er mit dem Roller zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 19-Jährige schwer, sein Vater erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

