POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Pedelec Fahrerin verursacht Verkehrsunfall

Montag, 17.02.2020, gegen 18:50 Uhr

Am Montagabend ereignete sich in der Breiten Herzogstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 63-jährige Pedelec Fahrerin lebensgefährliche und eine 32-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen zuzogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Pedelec Fahrerin die Breite Herzogstraße in Richtung Holzmarkt. In Höhe der Fußgängerzone, Lange Herzogstraße, missachtete sie offenbar das Rotlicht der dortigen Fußgänger-ampelanlage und stieß gegen eine 32-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn bei Grünlicht überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligte zu Boden. Hierbei verletzte sich die Fußgängerin leicht. Die Pedelec Fahrerin, die keinen Helm trug, zog sich hingegen lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten zudem eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei der Pedelec Fahrerin fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Hornburg: Altmetalldiebstahl

Freitag, 14.02.2020, 16:30 Uhr, bis Montag, 17.02.2020, 07:15 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter Altmetall, welches auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes in der Straße Brauner Schlag in Hornburg gelagert wurde. Der Wert des Diebesgutes beträgt zirka 1000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Diebstahl aus Materialcontainer

Samstag, 15.02.2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2020, 08:00 Uhr

Nach Aufbrechen des Vorhängeschlosses gelangten unbekannte Täter in einen Material-container einer Baustelle in Sickte, Apothekenweg. Aus dem Container wurde vorgefun-denes Werkzeug im Wert von zirka 2500 Euro entwendet. Tatzeit: Samstag, 15.02.2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2020, 08:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kreisgebiet: PKW Nach Diebstahl aufgefunden

Montag, 17.02.2020, gegen 04:45 Uhr

Am frühen Montagmorgen konnte ein kurz zuvor in Salzgitter Thiede entwendeter PKW, Mercedes-Benz, GLC 350, in schwarz, im Oderwald an der Landesstraße 512 aufgefunden werden. Der Eigentümer hatte offenbar den Diebstahl bemerkt und das Fahrzeug mit dem im PKW verbauten Ortungssystem geortet und den mutmaßlichen Standort der Polizei mitgeteilt. Hierdurch konnte der PKW im Wald aufgefunden werden, von den Tätern fehlt jedoch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Montag, 17.02.2020, gegen 12:00 Uhr

Ein 47-jähriger Radfahrer verletzte sich am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht, nachdem er offenbar gegen einen stehenden PKW geprallt war. Nach ersten Ermittlungen schnitt er beim Linksabbiegen vom Mittelweg in den Alten Weg den Kurvenbereich und prallte dann gegen den PKW. Hierbei verletzte er sich leicht. Am PKW und Fahrrad entstand Sachschaden.

