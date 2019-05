Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorflugzeug landet in Weizenfeld

53881 Euskirchen (ots)

Am Samstag gegen 14.30 Uhr landete eine Propellermaschine außerplanmäßig zwischen Flamersheim und Rheinbach in einem Feld. An Bord befand sich ein 62-jährige Fluglehrer mit seinem 40-jährigen Flugschüler, welche bei der Landung beide unverletzt blieben. Bei einem Übungsflug, der vom Flugplatz Hangelar bei St. Augustin gestartet war, deuteten Motoraussetzer auf einen technischen Defekt hin, so dass sich der Fluglehrer zu der Außenlandung entschloss. Das leichte Sportflugzeug, welches bei der Landung unbeschädigt blieb, wurde später für den Abtransport teilweise demontiert und mit einem Lkw abtransportiert.

