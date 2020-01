Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rückwärts aus der Parklücke gefahren - Eine Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Mittwochmorgen, gegen 7.50 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Lippstadt in der Geiststraße rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei übersah er eine 78-jährige Lippstädterin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Straße in Richtung Esbecker Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel die Rentnerin vom Rad und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren. (reh

