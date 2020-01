Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - Anhänger gestohlen

Geseke (ots)

Der Besitzer eines Anhängers der Marke Westfalia, mit dem Kennzeichen SO-BR 254, bemerkte am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, dass dieser nicht mehr an seinem Abstellplatz an der Eichenstraße in Langeneicke stand. Er hatte ihn mit einer Kette gesichert noch am Montagabend, gegen 20 Uhr, gesehen. Auf der Heckseite des Fahrzeugs befindet sich ein weiß/roter Stern. Zeugen, die Angaben über den Verbleib oder Beobachtungen hierzu machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

