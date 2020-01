Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer angefahren

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Lippstadt mit seinem Wagen die Straße Klusetor in Richtung Woldemei. Nachdem er an der Kreuzung Klusetor / Woldemei angehalten hatte und wieder mit seinem Auto anfuhr, übersah er einen von rechts kommenden, 25-jährigen Radfahrer aus Paderborn. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden, wobei der Radfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Verkehrsunfalls beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (reh)

