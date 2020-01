Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - EC-Karte abgegeben

Lippstadt (ots)

Erst durch die Abgabe einer aufgefundenen EC-Karte bei einer Bank in Lippstadt bemerkte am Dienstagmorgen die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Akazienstraße, dass man bei ihr eingebrochen haben könnte. Nach dem sie über die Auffindung informiert worden war, konnte sie den Verlust ihrer Geldbörse feststellen, die sich normalerweise immer in ihrer Wohnung befindet. Die Polizei fand an der Wohnungseingangstür Spuren vor, die von einem Hebelwerkzeug stammen könnten. Der unbekannte Täter müsste demnach in der Zeit zwischen Donnerstag und Dienstag das Portemonnaie aus der Wohnung der Frau entwendet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

