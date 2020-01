Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Neuengeseke - Unfallflucht mit Totalschaden

Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos. Der Wagen kam am Montagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, einem 21-jährigen Autofahrer aus Anröchte auf der L747 im Bereich der Schluppergasse in Neuengeseke entgegen. Der 21-Jährige befuhr zuvor die L747 aus Anröchte kommend in Richtung Neuengeseke. Hierbei kam ihn ein silbernes Auto entgegen, welches teilweise auf seinem Fahrstreifen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte er seinen Wagen in Höhe einer Kurve zu weit nach rechts, so dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und im Graben landete. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des entgegenkommenden silbernen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Dieser blieb durch den Unfall unverletzt. Das Auto des Anröchters wird vermutlich ein Totalschaden sein. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen silbernen Wagen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

