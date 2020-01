Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - E-Scooter kontrolliert

Warstein (ots)

In der Straße Külbe kontrollierten am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, Polizeibeamte einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Rüthen. Der Mann hatte an seinem Gefährt jedoch kein Versicherungskennzeichen angebracht und konnte keine Betriebserlaubnis vorweisen. Seinen Angaben zu Folge würde das Elektrofahrzeug auch bis zu 25 km/h fahren. Da er für eine solche Geschwindigkeit keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. Den E-Scooter stellten sie zudem noch sicher. (reh)

