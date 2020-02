Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.02.2020 für den Bereich Salzgitter. Zeugenaufruf.

Zeugenaufruf.

Ursprungsmeldung vom 06.02.2020:

Salzgitter Inventar eines Gewerbebetriebes geriet in Brand.

Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass es offensichtlich im Tatzeitraum vom 05.02.2020, 20:00 Uhr bis 06.02.2020, 09:00 Uhr, zu einem Ausbruch eines Feuers bzw. einer Verpuffung in einer Eisdiele in Salzgitter, Gebhardshagen, Am Kappenberg, gekommen war.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr trafen am 06.02.2020 gegen Mittag am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer in der Eisdiele bereits selbstständig erloschen und es konnte kein Rauch mehr festgestellt werden.

Anhaltspunkte deuteten zudem daraufhin, dass die derzeit unbekannten Täter widerrechtlich und unter Gewaltanwendung in die Eisdiele eingebrochen sein könnten.

Im weiteren Tatverlauf sei schließlich das Feuer bzw. die Verpuffung entstanden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Bestandteil der Ermittlung ist die Klärung, ob das Feuer vorsätzlich gelegt bzw. verursacht wurde. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei derzeit wegen einer Brandstiftung. Hierzu wurde ein Brandsachverständiger beauftragt.

Zeugenaufruf: Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Sollten ihnen im Bereich der Eisdiele verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein oder können sie Angaben zum Tatgeschehen machen, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch wäre von großer Wichtigkeit, ob Zeugen im Tatzeitraum einen Knall vernommen haben. Bitte setzen sie sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung.

