Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: ein weiterer Einbruch auf der Quiriniusstraße

Kevelaer-Twisteden (ots)

Ebenfalls am Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein zweites Haus auf der Quiriniusstraße ein. Hierzu nutzte man das auf Kipp stehendes Fenster einer leerstehenden Erdgeschosswohnung, um in das Haus zu gelangen. Danach hebelte man die Wohnungseingangstür einer Wohnung im Obergeschoss auf und entwendete dort Bargeld. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080, zu wenden.

