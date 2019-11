Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Schmuck und Bargeld entwendet

Gelder-Walbeck (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Kleinbahnstraße ein. Zunächst wurde versucht, die Haustür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als dieses misslang, nutzte man eine Kletterhilfe, um ein Fenster im ersten Obergeschoss zu erreichen. Über dieses gelangte man ins Innere und konnte Schmuck und Bargeld entwenden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell