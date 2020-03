Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (dei) Unerlaubtes Entfenen vom Unfallort/ Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 13.03.2020, 05:40 Uhr, 31061 Alfeld-Limmer, "Am Krummen Stück" Höhe des Fußweges "Am Heller". Zur Unfallzeit fuhr ein 34-jähriger Alfelder mit seinem Fahrrad die Straße Am Krummen Stück in Fahrtrichtung Limmer. Ihm entgegen kam ein unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw. Aus ungeklärter Ursache kam der Pkw im Auslauf einer Kurve auf die Fahrbahnseite des Radfahrers. Der Radfahrer wollte den Pkw ausweichen, fuhr dabei gegen den rechten Bordstein und kam zum Sturz. Hierbei verletzte sich der Radfahrer und musste zur ambulanten Behandlung in die Ameosklinik Alfeld verbracht werden. Der Verursacher fuhr unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Alfeld davon. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen dunklen VW Golf handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

