Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Algermissen/Bledeln-(jb)Unbekannte hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Breiten Str. in Bledeln auf. Die Täter stahlen sämtliche Zigarettenpackungen sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.: 05066/9850 zu melden.

