Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Hildesheim (ots)

Am 01.02.2020 schlug und trat ein unbekannter Täter einen Mann und flüchtete anschließend von der Einumer Straße in Richtung Zingel. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 56-jährige Mann aus Hildesheim gegen 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Einumer Straße aus Richtung Zingel kommend auf der dortigen Fahrbahn, setzte kurz vor der Bankfiliale seine Fahrt auf dem Gehweg fort und stellte das Rad neben dem Bankgebäude ab. Auf dem kurzen Teilstück des Gehweges schimpfte der unbekannte Täter, der fußläufig unterwegs war, den Fahrradfahrer an, dass er doch seine Klingel benutzen soll.

Nachdem der Hildesheimer sein Fahrrad angeschlossen hatte, verließ er kurz den Gehweg und kam nach nur wenigen Minuten zurück. Sein Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, sondern lag auf dem Gehweg. Es kam anschließend zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Täter, der ihn zuvor beschimpft hatte. Der Täter schlug unvermittelt das Opfer und trat auch gegen sein Bein. Auf diese Auseinandersetzung wurden mehrere Passanten aufmerksam und boten dem Opfer Hilfe an. Der Täter hingegen flüchtete fußläufig in Richtung Zingel. Unter den helfenden Passanten war unter anderem ein Mann, der mit seinem silberfarbenen VW Polo neben dem Opfer anhielt und ausstieg. Die Personalien der Zeugen liegen der Polizei jedoch nicht vor. Sie konnten zu dem Vorfall noch nicht befragt werden.

Den Täter konnte das Opfer wie folgt beschreiben:

-Männlich

-35-40 Jahre

-Deutsch

-Mittelanges dunkelbraunes Haar

-Blaue Pudelmütze

-Jeans

-Sprach Hochdeutsch

Außerdem gab der Hildesheimer an, dass der Täter einen Becher in der Hand hatte. Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter vor der Tat in der Nähe des Tatortes in einem Geschäft einen Kaffee to-go gekauft hat.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats suchen nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Zudem würden die Beamten gerne mit dem Polo Fahrer sprechen. Der Fahrer oder Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell