POL-HI: Zwei Fahrzeuge angegangen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 09.03.2020, 00:30 Uhr und dem 09.03.2020, 05:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, der in der Allensteiner Straße in Hildesheim abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Täter den Ortsteil Marienburger Höhe auf, öffneten auf bisher unbekannte Weise den Pkw und flüchteten mit dem gestohlenen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Es handelt sich bei dem Pkw um einen grauen Toyota Typ C-HR mit Smart Key Funktion und Hildesheimer Kennzeichen.

In der Neidenburger Straße, ebenfalls Marienburger Höhe, versuchten unbekannte Täter in dem Tatzeitraum zwischen dem 07.03.2020, 16:00 Uhr, und dem 09.03.2020, 07:25 Uhr, einen geparkten Pkw zu stehlen. Zu einer Vollendung der Tat kam es jedoch nicht. Die Halterin erkannte am Montag Veränderungen an ihrem Pkw Toyota und meldete den Vorfall der Polizei.

Zeugen, die zu den oben genannten Tatzeiten verdächtige Beobachtungen oder im Vorfeld ein Ausbaldowern bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

