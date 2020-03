Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nach Zaunrämpler

Hildesheim (ots)

In Gronau(Leine) Ortsteil Nienstedt ereignete sich zwischen dem 03.03. und dem 05.03. eine Unfallflucht, nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Grundstückszaun in der Straße Im Grund gefahren ist. Am Unfallort konnten orangene Lacksabplatzungen gefunden werden. Die Polizei Elze sucht Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Tel. 05068-93030.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell