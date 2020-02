Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - räuberischer Diebstahl/Ladendieb verletzt Verkäuferin

Kleve (ots)

Am frühen Samstagabend (15.02.2020) gegen 18:30 Uhr sprach eine 28-jährige Verkäuferin eines Geschäftes an der Olmerstraße einen Ladendieb an, der Alkohol stehlen wollte, woraufhin der Täter aus dem Geschäft rannte. Die 28-Jährige stellte sich dem Täter in den Weg und versuchte ihn festzuhalten. Der Ladendieb wehrte sich jedoch so massiv, dass er der Verkäuferin den Finger brach und flüchten konnte.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

