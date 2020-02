Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - geparkter PKW touchiert/Polizei sucht Geschädigten und Zeugin

Geldern (ots)

Am Freitag (14.02.2020) gegen 10:40 Uhr touchierte eine 62-Jährige Dame aus Geldern mit ihrem Opel Corsa auf einem Parkplatz an der Südgasse einen anderen geparkten PKW leicht. Sie wurde von einer Zeugin auf ihren Fahrfehler aufmerksam gemacht. Gemeinsam schauten sich die beiden Frauen das Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Kombi gehandelt haben soll, an, konnten jedoch keinen Schaden feststellen. Dennoch meldete sich die vermeintliche Unfallverursacherin auf der Polizeiwache Geldern, damit der eventuell geschädigte Fahrzeugbesitzer seinen Schaden geltend machen kann. Die 62-Jährige versäumte es jedoch, sich das Kennzeichen des Unfallgegners oder die Daten der Zeugin aufzuschreiben.

Die Polizei Geldern bittet daher den Besitzer des dunklen Kombis, der sein Fahrzeug zur Unfallzeit auf dem besagten Parkplatz abgestellt hatte, sowie auch die Zeugin, sich unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden. (cp)

