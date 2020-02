Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 12:15 Uhr, fährt ein 56jähriger Fahrer eines Ford Kuga auf der Rodalber Straße in Richtung Innenstadt. Ein 15jähriges Mädchen geht parallel auf dem rechten Gehweg. Kurz hinter der Einmündung Zwingerstraße soll sie unvermittelt auf die Straße abgebogen sein, so dass der Kuga nicht mehr ausweichen oder bremsen konnte. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

