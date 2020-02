Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall infolge Rotlichtverstoßes

Zweibrücken (ots)

Zunächst nicht geklärt werden konnte, welcher von beiden Verkehrsteilnehmern am 04.02.2010 um 15:22 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Homburger Straße/Saarpfalzstraße bei Rotlicht in den Einmündungsbereich eingefahren war und somit den besagten Unfall verursacht hatte.

Zum Hergang: Die 70-jährige Fahrerin eines Ford-Fiesta befuhr zur Unfallzeit die Homburger Straße aus Richtung Saarland kommend in Richtung Zweibrücken-Ernstweiler. Hierbei passierte sie die Ampelanlage an der Einmündung Saarpfalzstraße. Der 55-jährige Fahrer eines Tanklasters befuhr zur gleichen Zeit die Saarpfalzstraße in Richtung Einmündung Homburger Straße und wollte an der Lichtsignalanlage nach links in die Homburger Straße einbiegen (ebenfalls in Richtung Zweibrücken-Ernstweiler). Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 70-Jährigen, bei dem ein Gesamtsachschaden von ca. 2.500 EUR entstand. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeugführer behaupteten, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell