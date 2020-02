Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit leichtverletzter Frau

Pirmasens (ots)

Gestern kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Peugeot 108 und einem Mercedes Sprinter. Die 52jährige Fahrerin befuhr die Kronprinzenstraße in Richtung Kaiserstraße, der 24jährige Fahrer näherte sich über die Fahnenstraße der Kreuzung zur Kronprinzenstraße. Dort hielt er kurz an und fuhr anschließend in die Kreuzung ein, wobei er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Peugeot übersah. Er kollidierte mit dessen hinterem Kotflügel der Fahrerseite, wodurch sich der Peugeot drehte und mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne stieß. Die Frau wurde leichtverletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach der Unfallaufnahme wurde der 24jährige Sprinterfahrer vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 12.000 Euro geschätzt. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell