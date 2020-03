Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 13.03.2020, geriet gegen 09:00 Uhr ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 1 zwischen Hildesheim und Emmerke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 46- jähriger Mann aus Elze mit seinem Daimler Sprinter auf der Bundesstraße 1 aus Hildesheim kommend in Richtung Emmerke. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Pkw VW Polo, der von einer 24-jährigen Hildesheimerin gesteuert wurde, zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Hildesheimerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und der Beseitigung der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Der Sprinter sowie der Polo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

