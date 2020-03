POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am 20.3.2020, zwischen 05.15 Uhr und 06.15 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Fahrrades aus einer Garage in der Wallstraße. Es handelt sich hierbei um ein türkisfarbenes Damenrad, Marke BTWIN Citybike, mit schwarzen Korb am Lenker und einem weißen Korb auf dem Gepäckträger. Schadenshöhe ca. 250 Euro. Wer Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades geben kann bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. |pizw

