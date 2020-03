Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte werfen das Oberlicht einer Schule in Wilhelmshaven ein - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in den frühen Sonntagmorgenstunden, 01.03.2020, um kurz vor sieben das Oberlicht einer Schule in der Nogatstraße ein. In dem Gebäude wurden mehrere Brandschutztüren geöffnet und versucht eine weiter aufzuhebeln, was den Tätern jedoch nicht gelang. Das Gebäude wurde nach jetzigem Sachstand offenbar ohne Diebesgut durch ein Fenster wieder verlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell