POL-ESW: Pressebericht 11.02.2020

Unbekannte Täter beschädigen Elektrofahrzeug; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter bereits zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Samstagmorgen 06.10 Uhr auf einem Parkplatz beim Festplatz Werdchen in Eschwege einen abgestellten Pkw beschädigt.

Die Täter beschädigten einen geparkten Pkw Renault Zoe, der einer 60-jährigen Frau aus Weißenborn gehört. Es handelt sich hierbei um ein Elektrofahrzeug, das an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge stand. Die Täter richteten an der Ladeabdeckung des Pkw`s einen Schaden von etwa 150.- Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

18-jährige Autofahrerin übersieht bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer; Schaden 2500 Euro

Montagmittag gegen 13.40 Uhr hat eine 18-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Ausparken vom Fahrbahnrand im Höhenweg in Eschwege ein bevorrechtigtes Fahrzeug übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Die 18-Jährige stieß mit dem Auto eines 76-jährigen Eschwegers zusammen, der den Höhenweg von der Innenstadt herkommend befuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 2500 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr mit 6000 Euro Schaden; Beteiligte sind sich uneinig

Montagnachmittag entstand bei einem Verkehrsunfall insgesamt ein Schaden von 6000 Euro, als sich ein 48-jähriger Sattelzugfahrer aus Droyßig und ein 44-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf auf der Kreistraße K 63 zwischen Hilgershausen und Wendershausen im Begegnungsverkehr gegenseitig mit ihren Fahrzeugen streiften. Während der 48-Jährige, der von Wendershausen in Richtung Hilgershausen fuhr, vorgab, angehalten zu haben um den Pkw passieren zu lassen, hat nach Angaben des 44-jährigen Autofahrers der Fahrer des Sattelzuges beim Vorbeifahren das Rechtsfahrgebot missachtet und so den Unfall verursacht.

79-jähriger Autofahrer wendet und übersieht anderen Pkw; 8500 Euro Schaden

Am Montagmittag gegen 13.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Eschwege zu einem Verkehrsunfall, als ein 79-jähriger Autofahrer aus Eschwege bei einem Wendevorgang einen aus Witzenhausen stammenden 58-jährigen Autofahrer übersah. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall insgesamt ein Schaden von 8500 Euro.

Polizei Sontra

Diebe entwenden Baumaterialien von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Auf der Baustelle "Langer Grund" an der Bundesstraße B 400 bei Herleshausen-Unhausen haben unbekannte Täter einen Einbruchsdiebstahl verübt. Die Täter haben dazu gewaltsam einen Baucontainer aufgebrochen und daraus diverse Gegenstände in noch unbekannter Stehlhöhe entwendet. Festgestellt wurde der Einbruch Montagmorgen gegen 06.40 Uhr. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Montagabend gegen 22.35 Uhr kollidierte ein 23-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau auf der Bundesstraße B 27 zwischen Witzenhausen und Neu-Eichenberg mit einem Fuchs. Durch die Kollision entstand an dem Fahrzeug ein Frontschaden von etwa 1200 Euro, der Fuchs war hinterher nicht mehr auffindbar.

Parkrempler; 200 Euro Schaden

Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr verursachte ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf beim Rückwärtseinparken auf einem seitlichen Parkstreifen in der Walburger Straße in Witzenhausen einen leichten Sachschaden an einem geparkten Firmenfahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden jeweils mit 100 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wohnungstür beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des gestrigen Montags haben unbekannte Täter zwischen 06.20 Uhr und 20.00 Uhr im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße in Witzenhausen eine Wohnungstür beschädigt und dadurch einen Schaden von 250 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

