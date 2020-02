Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.02.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt die B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen, als drei Rehe die Bundesstraße überquerten. Mit einer Vollbremsung gelang es ihr einen Zusammenstoß mit den ersten beiden Tieren zu verhindern, das dritte Tier lief jedoch gegen die hintere linke Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Das Reh blieb kurz benommen liegen und wurde dabei noch von der Front eines nachfolgenden Pkws, der von einem 21-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde, leicht berührt. Das Reh sprang dann auf und lief davon; an dem zweiten Pkw entstand kein Sachschaden.

Um 10:30 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagvormittag eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Ahnatal den Zubringer zur B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. Auf der Beschleunigungsspur dreht sich die Fahrerin um, um auf den Verkehr zu achten (Schulterblick), geriet dabei aber mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Eine Unfallflucht wird vom unteren "Woolworth-Parkplatz" in Eschwege in der Straße "Unter dem Berge" gemeldet. Am 09.02.20, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr, wurde dort ein schwarzer Skoda Rapid im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigungen an Pkws

In der Hindenlangstraße in Eschwege wurde zwischen dem 08.02.20, 17:30 Uhr und dem 09.02.20, 13:30 Uhr ein Pkw Audi massiv beschädigt. Unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum beide Fahrzeugspiegel abgetreten sowie ein Rücklicht eingetreten. Zusätzlich wurde das Fahrzeug zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ein weiterer beschädigter Pkw wird aus der Straße "Am Fuchsberg" in Eschwege gemeldet. Dort wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eines Mercedes eingeschlagen. Offenbar wurde das Auto nicht durchsucht, demzufolge auch nichts entwendet. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

