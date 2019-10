Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Modehaus

Karlsruhe (ots)

Vier hochwertige Jacken sowie mehrere Pullover im Wert von mehr als 1.500 Euro, hat ein Einbrecher am vergangenen Wochenende aus einem Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes in Karlsruhe-Durlach erbeutet.

Nach bisherigem Kenntnisstand entfernte der Dieb, vermutlich mit Hilfe eines Glasschneiders, ein großes Stück der Schaufensterscheibe des Bekleidungsgeschäfts. Durch die entstandene Öffnung gelangte er so an die Kleidungsstücke der Auslage und nahm diese an sich. Mit seiner Beute flüchtete der Langfinger bislang unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressemeldung

