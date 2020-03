Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl in Wilhelmshaven - beim Aufenthalt in der Passage aus der Handtasche die Geldbörse entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, 01.03.2020, kam es in der Zeit von 16 - 17 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Person nutzte einen günstigen Moment aus, um aus der mit einem Reißverschluss gesicherten Handtasche die Geldbörse zu entwenden.

Die Tatbegehung war so dreist, dass der Täter direkt an die Frau ran treten musste, die die Tasche die ganze Zeit über bei sich getragen hatte.

Die Frau hat den Diebstahl ihrer Geldbörse erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt, so dass die Polizei Zeugen bittet, die sich an dem Nachmittag auch in der Passage aufgehalten haben und denen eine verdächtige Person aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Wie man sich vor Taschendieben schützen kann, zeigt die Homepage der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

