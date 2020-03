Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte treten gegen einen Pkw, eine Nacht später kam es zum Diebstahl aus einem unverschlossenem Pkw in Schortens - Polizei appelliert an die Sicherung des Eigentums

Schortens (ots)

In der Nacht zum 29.02.2020 beschädigten unbekannte Täter einen in der Schooster Straße in Schortens geparkten Pkw, indem diese vermutlich in die hintere seitliche Karosserie traten.

Eine Nacht später entwendeten Unbekannte auf einem Parkplatz an der Schooster Straße aus einem unverschlossenem Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren.

Da in der Regel an der Örtlichkeit Publikumsverkehr herrscht, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise zu den Taten bzw. die Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever 04461/92110 oder mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, eigene Wertsachen immer gut zu schützen, insbesondere Kraftfahrzeuge abzuschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug zu belassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell